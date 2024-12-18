Шахтер нацелился на результативного форварда из Европы

Шахтер нашел в Европе нового форварда — что о нем известно
Тренерский штаб "Шахтера" не устраивает результативность команды в нынешнем сезоне. Эта проблема может быть решена благодаря трансферу опытного форварда.
Уже известно, какой футболист может перейти в донецкую команду зимой 2025 года, сообщает Headliner.nl.
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич попросил руководство клуба пригласить в команду игрока из чемпионата Шотландии. Боснийский специалист прекрасно знаком с возможностями форварда, за которого "горнякам" придется заплатить 4 млн евро.
Кого хочет подписать "Шахтер"
Кандидатом на переезд в Украину стал 30-летний футболист шотландского "Глазго Рейнджерс" Сирил Дессерс. В прошлом сезоне он забил 18 голов в 35 поединках национального первенства. Однако "Джерс" не против продать игрока, который в нынешней кампании перестал быть форвардом стартового состава.
Дессерс забил в нынешнем сезоне 6 мячей в 14 поединках. Марино Пушич работал с этим футболистом в "Фейеноорде", который брал форварда в аренду из бельгийского "Генка".
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