В Шахтере решили судьбу Пушича — кто будет тренировать команду

Тренер Марино Пушич перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Руководство донецкого "Шахтера" приняло решение о том, кто будет руководить игрой донецкой команды во второй части сезона. Слухи о смене наставника пока не подтвердились.

Марино Пушич продолжит тренировать "горняков", сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Донецкий "Шахтер" набрал четыре балла в первых шести матчах Лиги чемпионов. В национальном первенстве дела у "горняков" идут еще хуже. Команда проиграла три поединка из 16 и завершила первый круг турнира на третьей строчке.

Тренерский штаб "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Судьба Марино Пушича

Не идеальные результаты "Шахтера" не приведут к увольнению главного тренера команды. Руководство клуба решило продолжить доверять боснийскому наставнику несмотря на слухи о его увольнении. "Горняки" отпустят Пушича только в том случае, если он сам захочет уйти.

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

В планы наставника не входит уход из команды. Он мечтает защитить с "горняками" чемпионский титул в УПЛ. Именно Пушич повезет "Шахтер" на первый сбор команды в 2025 году, который пройдет в Турции.

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