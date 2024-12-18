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Шахтер решил судьбу Пушича — что известно об увольнении тренера

18 декабря 2024 17:25
Станислав Костюк - Редактор
В Шахтере решили судьбу Пушича — кто будет тренировать команду
Тренер Марино Пушич перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Руководство донецкого "Шахтера" приняло решение о том, кто будет руководить игрой донецкой команды во второй части сезона. Слухи о смене наставника пока не подтвердились.

Марино Пушич продолжит тренировать "горняков", сообщил журналист Игорь Бурбас

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Донецкий "Шахтер" набрал четыре балла в первых шести матчах Лиги чемпионов. В национальном первенстве дела у "горняков" идут еще хуже. Команда проиграла три поединка из 16 и завершила первый круг турнира на третьей строчке. 

Марино Пушич
Тренерский штаб "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Судьба Марино Пушича 

Не идеальные результаты "Шахтера" не приведут к увольнению главного тренера команды. Руководство клуба решило продолжить доверять боснийскому наставнику несмотря на слухи о его увольнении. "Горняки" отпустят Пушича только в том случае, если он сам захочет уйти. 

Шахтер Донецк
Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

В планы наставника не входит уход из команды. Он мечтает защитить с "горняками" чемпионский титул в УПЛ. Именно Пушич повезет "Шахтер" на первый сбор команды в 2025 году, который пройдет в Турции. 

Кандидатами на замену Марино Пушича считались Дарио Срна и Алексей Белик. Оба они работают в системе "Шахтера". 

Напомним, бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может снова поработать в Украине. 

Луганская "Заря" собирается вернуть в УПЛ одного из самых известных тренеров в истории чемпионата страны. 

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин эмоционально высказался по поводу возможной дисквалификации Михаила Мудрика. 

Майк Тайсон поделился симпатиями накануне реванша, который проведут Александр Усик и Майк Тайсон. 

спорт футбол ФК Шахтер УПЛ тренер Марино Пушич

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