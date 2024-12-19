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Дружина Забарного показала сімейне вогнище напередодні Різдва

19 грудня 2024 07:48
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Іллі Забарного Ангеліна показала, як загадала чоловікові бажання — фото
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelinarr_
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український центральний захисник англійського "Борнмуту" Ілля Забарний продовжує еволюціонувати до одного з найкращих захисників АПЛ. При цьому на сімейному фронті він також має щасливі стосунки.

Дружина Забарного Ангеліна у крайній публікації показала фото з їхнього життя.

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Зазначимо, що дружина Забарного не сидить без діла, поки чоловік на тренуваннях. Ангеліна має свій невеликий бізнес — школу з вивчення англійської мови. При цьому дівчина активно веде Instagram, де має майже 19 тисяч фоловерів.

Ілля та Ангеліна Забарні
Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelinarr_

Передноворічні моменти сім'ї Забарних

Забарним вдалося влаштувати по-справжньому новорічну атмосферу вдома.

Іллі навіть довелося відчути себе в ролі Санти, коли Ангеліна застрибнула йому на коліна і загадала бажання.

Також взяв участь у фотосесії їхнє цуценя, яке радуватиме молоду пару протягом багатьох років.

Ілля та Ангеліна Забарні
Ілля та Ангеліна Забарні з цуценям. Фото: instagram.com/angelinarr_

Зазначимо, що Забарний може змінити команду в найближчі два трансферні вікна. Футболістом цікавляться всі топові футбольні клуби АПЛ та мадридський "Реал".

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Ілля Забарний Борнмут українські легіонери (футбол) дружини футболістів Ангеліна Забарна

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