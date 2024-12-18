Ілля Забарний вдруге поспіль став найкращим гравцем матчу в Борнмуті

Гравець "Борнмута" Ілля Забарний з командою. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Англійський "Борнмут" зараз йде на шостому місці у чемпіонаті Англії з футболу. У його складі продовжує запалювати українець Ілля Забарний.

Український захисник Ілля Забарний вдруге поспіль визнаний найкращим гравцем матчу за версією вболівальників, повідомляє "Борнмут" у Facebook.

Читайте також:

Цю нагороду українець отримав за минулий матч проти "Вест Гема", який закінчився з рахунком 1:1.

Ілля Забарний. Фото: Facebook "Борнмута"

Ілля Забарний та "Борнмут" цього сезону

"Борнмут" вже чотири матчі підряд не програє. Більше того, три з останніх чотирьох матчів він виграв.

Таким чином, команда Андоні Іраоли опинилась на шостому місці, яке дає право на виступ у Лізі конференцій.

Ілля Забарний цього сезону відіграв всі 16 поєдинків за "Борнмут". І своєю грою вже привернув увагу з боку відомих клубів.

Нагадаємо, у "Шахтарі" вирішили долю головного тренера команди Марино Пушича.

"Шахтар" підтримав гравця "Челсі" Михайла Мудрика, який раніше грав за "гірників".

Віктор Скрипник може повернутися до чемпіонату України.

Легкоатлетка Юлія Левченко похизувалася новою фотосесією.