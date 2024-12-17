Борнмут втратив очки в матчі з Вест Гемом — як зіграв Забарний

Ілля Забарний з командою. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

В англійський Прем'єр-лізі відбувся черговий тур. Закривав його поєдинок за участі найдорожчого українського футболіста на сьогоднішній день — Іллі Забарного.

"Борнмут" приймав на своєму полі "Вест Гем", обидвом командам критично були необхідні очки, пише портал Новини.LIVE.

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Проте, у підсумку суперники розійшлись результативною нічиєю. На гол гравця "Вест Гема" Лукаса Пакета "Борнмут" відповів точним ударом Енеса Унала.

Як зіграв Забарний

Центральний захисник "Вишень" та збірної України Ілля Забарний вже традиційно провів у складі "Борнмута" весь матч.

За підсумками гри він отримав непогані оцінки від WhoScored (6,5) та SofaScore (7,0).

Особливо запам'ятався момент у другому таймі, коли Забарний врятував ворота від стовідсоткового голу, вчасно заблокувавши удар Кудуса.

На цей момент відреагували навіть смм-ники "Борнмута".

Illia Zabarnyi. 💪 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 16, 2024

Борнмут — Вест Хем — 1:1

Голи: Унал, 90 — Пакета, 87.

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