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Забарний став найдорожчим українським футболістом

16 грудня 2024 22:05
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ілля Забарний став найдорожчим українським футболістом за версією Transfermarkt
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний проводить один зі своїх найкращих сезонів у кар’єрі. Завдяки цьому футболіст став цікавий грандам.

До того ж підвищилась вартість Забарного за оцінкою "Трансфермаркт".

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Олександр Зінченко подешевшав на 5 млн євро. Фото: Reuters

Забарний тепер найдорожчий українець

Аналітики німецького порталу підняв вартість Забарного на 6 млн євро — з 32 млн до 38 млн.

Також піднявся за вартістю український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ямолюк — з 10 до 12 млн євро.

Колишній найдорожчий український футболіст в АПЛ Олександр Зінченко подешевшав з 35 до 30 млн євро.

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує коштувати 30 млн євро, а лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко — 28 млн євро.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/

За межами АПЛ найдорожчими українськими футболістами є центральний нападник "Роми" Артем Довбик та півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков — 35 млн євро.

Нагадаємо, приваблива стрибунка у висоту Юлія Левченко показала свої стрункі ноги у міжсезоння.

Вінгер збірної України Михайло Мудрик може перейти у "Баварію" — що відомо про трансфер.

Мадридський "Реал" не розраховуватиме на Андрія Луніна як основного воротаря, поки Тібо Куртуа не завершить кар'єру.

На порталі Новини.LIVE відбудеться текстова онлайн-трансляціяю боксерського поєдинку Усика против Ф'юрі.

футбол Олександр Зінченко Ілля Забарний Єгор Ярмолюк АПЛ українські легіонери (футбол)

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