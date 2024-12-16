Ілля Забарний став найдорожчим українським футболістом за версією Transfermarkt

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Український центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний проводить один зі своїх найкращих сезонів у кар’єрі. Завдяки цьому футболіст став цікавий грандам.

До того ж підвищилась вартість Забарного за оцінкою "Трансфермаркт".

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Забарний тепер найдорожчий українець

Аналітики німецького порталу підняв вартість Забарного на 6 млн євро — з 32 млн до 38 млн.

Також піднявся за вартістю український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ямолюк — з 10 до 12 млн євро.

Колишній найдорожчий український футболіст в АПЛ Олександр Зінченко подешевшав з 35 до 30 млн євро.

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує коштувати 30 млн євро, а лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко — 28 млн євро.

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/

За межами АПЛ найдорожчими українськими футболістами є центральний нападник "Роми" Артем Довбик та півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков — 35 млн євро.

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