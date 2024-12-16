Илья Забарный стал самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt

Забарный стал самым дорогим украинским футболистом
Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный проводит один из своих лучших сезонов в карьере. Благодаря этому футболист стал интересен грандам.
К тому же, повысилась стоимость Забарного по оценке "Трансфермаркт".
Забарный теперь самый дорогой украинец
Аналитики немецкого портала подняли стоимость Забарного на 6 млн евро — с 32 млн до 38 млн евро.
Также поднялся по стоимости украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ямолюк — с 10 до 12 млн евро.
Бывший самый дорогой украинский футболист в АПЛ Александр Зинченко подешевел с 35 до 30 млн евро.
Вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает стоить 30 млн евро, а левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко — 28 млн евро.
За пределами АПЛ самыми дорогими украинскими футболистами являются центральный нападающий "Ромы" Артем Довбик и полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков — 35 млн евро.
Напомним, привлекательная прыгунья в высоту Юлия Левченко показала свои стройные ноги в межсезонье.
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