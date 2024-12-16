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Забарный стал самым дорогим украинским футболистом

16 декабря 2024 22:05
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Илья Забарный стал самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный проводит один из своих лучших сезонов в карьере. Благодаря этому футболист стал интересен грандам.

К тому же, повысилась стоимость Забарного по оценке "Трансфермаркт".

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Забарный теперь самый дорогой украинец

Аналитики немецкого портала подняли стоимость Забарного на 6 млн евро — с 32 млн до 38 млн евро.

Также поднялся по стоимости украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ямолюк — с 10 до 12 млн евро.

Бывший самый дорогой украинский футболист в АПЛ Александр Зинченко подешевел с 35 до 30 млн евро.

Вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает стоить 30 млн евро, а левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко — 28 млн евро.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/

За пределами АПЛ самыми дорогими украинскими футболистами являются центральный нападающий "Ромы" Артем Довбик и полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков — 35 млн евро.

Напомним, привлекательная прыгунья в высоту Юлия Левченко показала свои стройные ноги в межсезонье.

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик может перейти в "Баварию" — что известно о трансфере.

Мадридский "Реал" не рассчитывает на Андрея Лунина как основного вратаря, пока Тибо Куртуа не завершит карьеру.

На портале Новости.LIVE состоится текстовая онлайн-трансляция боксерского поединка Усика против Фьюри.

футбол Александр Зинченко Илья Забарный Егор Ярмолюк АПЛ украинские легионеры (футбол)

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