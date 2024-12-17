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Забарный спас Борнмут от поражения в матче АПЛ

17 декабря 2024 10:18
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Борнмут потерял очки в матче с Вест Хэмом — как сыграл Забарный
Илья Забарный с командой. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В английской Премьер-лиге прошел очередной тур. Закрывал его поединок с участием самого дорогого украинского футболиста на сегодняшний день — Ильи Забарного.

"Борнмут" принимал на своем поле "Вест Хэм", обеим командам критически были необходимы очки, пишет портал Новини.LIVE.

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Однако в итоге соперники разошлись результативной ничьей. На гол игрока "Вест Хэма" Лукаса Пакета "Борнмут" ответил точным ударом Энеса Унала.

Как сыграл Забарный

Центральный защитник "Вишен" и сборной Украины Илья Забарный уже традиционно провел в составе "Борнмута" весь матч.

По итогам игры он получил неплохие оценки от WhoScored (6,5) и SofaScore (7,0).

Особо запомнился момент во втором тайме, когда Забарный спас ворота от стопроцентного гола, вовремя заблокировав удар Кудуса.

На него отреагировали даже смм-щики "Борнмута".

Борнмут — Вест Хэм — 1:1

Голы: Унал, 90 — Пакета, 87.

Напомним, игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик провалил допинг-тест.

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спорт футбол Илья Забарный Борнмут АПЛ

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