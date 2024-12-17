Борнмут потерял очки в матче с Вест Хэмом — как сыграл Забарный

Илья Забарный с командой. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

В английской Премьер-лиге прошел очередной тур. Закрывал его поединок с участием самого дорогого украинского футболиста на сегодняшний день — Ильи Забарного.

"Борнмут" принимал на своем поле "Вест Хэм", обеим командам критически были необходимы очки, пишет портал Новини.LIVE.

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Однако в итоге соперники разошлись результативной ничьей. На гол игрока "Вест Хэма" Лукаса Пакета "Борнмут" ответил точным ударом Энеса Унала.

Как сыграл Забарный

Центральный защитник "Вишен" и сборной Украины Илья Забарный уже традиционно провел в составе "Борнмута" весь матч.

По итогам игры он получил неплохие оценки от WhoScored (6,5) и SofaScore (7,0).

Особо запомнился момент во втором тайме, когда Забарный спас ворота от стопроцентного гола, вовремя заблокировав удар Кудуса.

На него отреагировали даже смм-щики "Борнмута".

Иллия Забарны. 💪 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 16, 2024

Борнмут — Вест Хэм — 1:1

Голы: Унал, 90 — Пакета, 87.

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