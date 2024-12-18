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Забарный второй раз подряд получил престижную награду в Борнмуте

18 декабря 2024 20:00
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Илья Забарный второй раз подряд стал лучшим игроком матча в Борнмуте
Игрок "Борнмута" Илья Забарный с командой. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Английский "Борнмут" сейчас идет на шестом месте в чемпионате Англии по футболу. В его составе продолжает зажигать украинец Илья Забарный.

Украинский защитник Илья Забарный второй раз подряд признан лучшим игроком матча по версии болельщиков, сообщает "Борнмут" в Facebook.

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Эту награду украинец получил за прошлый матч против "Вест Хэма", который закончился со счетом 1:1.

Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Facebook "Борнмута"

Илья Забарный и "Борнмут" в этом сезоне

"Борнмут" уже четыре матча подряд не проигрывает. Более того, три из последних четырех матчей он выиграл.

Таким образом, команда Андони Ираолы оказалась на шестом месте, дающем право на выступление в Лиге конференций.

Илья Забарный в этом сезоне отыграл все 16 поединков за "Борнмут". И своей игрой уже привлек внимание со стороны известных клубов.

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спорт футбол Илья Забарный Борнмут АПЛ

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