Илья Забарный второй раз подряд стал лучшим игроком матча в Борнмуте

Игрок "Борнмута" Илья Забарный с командой. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Английский "Борнмут" сейчас идет на шестом месте в чемпионате Англии по футболу. В его составе продолжает зажигать украинец Илья Забарный.

Украинский защитник Илья Забарный второй раз подряд признан лучшим игроком матча по версии болельщиков, сообщает "Борнмут" в Facebook.

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Эту награду украинец получил за прошлый матч против "Вест Хэма", который закончился со счетом 1:1.

Илья Забарный. Фото: Facebook "Борнмута"

Илья Забарный и "Борнмут" в этом сезоне

"Борнмут" уже четыре матча подряд не проигрывает. Более того, три из последних четырех матчей он выиграл.

Таким образом, команда Андони Ираолы оказалась на шестом месте, дающем право на выступление в Лиге конференций.

Илья Забарный в этом сезоне отыграл все 16 поединков за "Борнмут". И своей игрой уже привлек внимание со стороны известных клубов.

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