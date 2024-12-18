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Донька Суркіса показала новонародженого сина — фото

18 грудня 2024 07:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Яна Суркіс показала фото своєї дитини з Крістіаном Біловаром
Яна та Ігор Суркіси. Фото: instagram.com/y.surkis777/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Донька власника київського "Динамо" Ігоря Суркіса Яна народила сина. Батьком "майбутнього" футболіста став гравець клубу Крістіан Біловар.

Майбутня президентка "Динамо" Яна показала свого сина в Instagram.

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Яна з сім’ї Суркісів є найбільш публічною людиною. При цьому вона не настільки популярна як інші дружини футболістів. Наразі у дівчини в Instagram всього майже дев’ять тисяч підписників.

Яна Суркис
Яна Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Яна Суркіс показала сина

В соцмережах Яна опублікувала своє фото з новонародженим сином Олександром, який стане частиною імперії київського "Динамо".

"Раніше цей день я чекала через свій день народження.

Сьогодні народився мій та Крістіана сенс життя!

Наш Сашко, ласкаво просимо у цей світ", — написала Суркіс.

Яна Суркис
Яна Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777/
Яна Суркис
Яна Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Зазначимо, що Яна до вагітності активно займалась балетом та мала свою школу, яка знаходилась на стадіоні "Динамо".

Нагадаємо, раніше Ангеліна Терлюга висловилась щодо своєї вагітності.

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футбол Динамо Ігор Суркіс дружини футболістів Крістіан Біловар Яна Суркіс

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