Яна Суркіс показала фото своєї дитини з Крістіаном Біловаром

Яна та Ігор Суркіси. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Донька власника київського "Динамо" Ігоря Суркіса Яна народила сина. Батьком "майбутнього" футболіста став гравець клубу Крістіан Біловар.

Майбутня президентка "Динамо" Яна показала свого сина в Instagram.

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Яна з сім’ї Суркісів є найбільш публічною людиною. При цьому вона не настільки популярна як інші дружини футболістів. Наразі у дівчини в Instagram всього майже дев’ять тисяч підписників.

Яна Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Яна Суркіс показала сина

В соцмережах Яна опублікувала своє фото з новонародженим сином Олександром, який стане частиною імперії київського "Динамо".

"Раніше цей день я чекала через свій день народження.

Сьогодні народився мій та Крістіана сенс життя!

Наш Сашко, ласкаво просимо у цей світ", — написала Суркіс.

Яна Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Яна Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Зазначимо, що Яна до вагітності активно займалась балетом та мала свою школу, яка знаходилась на стадіоні "Динамо".

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