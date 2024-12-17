Анжеліка Терлюга провела яскраву фотосесію для майбутньої мами

Анжеліка Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Найкращою каратисткою в історії України є одеситка Анжеліка Терлюга. Дівчина єдиною з українок виграла срібло Олімпійських ігор-2020.

Зараз дівчина вагітна та для соцмереж провела нову фотосесію.

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Терлюга активно веде соціальні мережі. При цьому її популярність поки що далека від топових українських спортсменів. У Instagram має 165 тисяч фоловерів.

Анжеліка Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Анжеліка Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Терлюга показала себе

Українська каратистка опублікувала фотосесію на 38-му тижні вагітності. Майбутня дитина робить Терлюгу жіночнішою і менш спортивною.

Анжеліка порадила, що найкращі фотосесії виходять на 32-34 тижнях вагітності.

Анжеліка Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Анжеліка Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

"На 38-му тижні вагітності точно можу порадити:

— найкращий період для фотосесії — 32-34 тижні.

— беріть відразу багато різних варіантів образів, тому що ніколи не вгадаєте, що саме підійде саме вам. Зображення інших людей не завжди будуть ідеальними для вас. Я дуже хотіла чорну елегантну сукню, і ми її зробили першою. У результаті моїми улюбленими образами стали зовсім не ті, які я завантажила до Pinterest.

— що більше зйомок під час вагітності, то краще. Я вже шкодую, що в мене їх було лише дві", — написала каратистка.

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