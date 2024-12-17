Анжелика Терлюга провела яркую фотосессию для будущей мамы

Анжелика Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Лучшей каратисткой в истории Украины является одесситка Анжелика Терлюга. Девушка единственной из украинок выиграла серебро Олимпийских игр-2020.

Сейчас девушка беременная и для соцсетей провела новую фотосессию.

Читайте также:

Терлюга активно ведет социальны сети. При этом ее популярность пока далека от топовых украинских спортсменов. В Instagram у нее 165 тысяч фолловеров.

Анжелика Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Анжелика Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Терлюга показала себя

Украинская каратистка опубликовала фотосессию на 38-й неделе беременности. Будущий ребенок делает Терлюгу более женственной и менее спортивной.

Анжелика посоветовала, что лучшие фотосессии получаются на 32-34 неделях беременности.

Анжелика Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Анжелика Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

"На 38-й неделе беременности точно могу посоветовать:

— лучший период для фотосессии — 32-34 недели.

— берите сразу много разных вариантов образов, потому что никогда не угадаете, что именно подойдет именно вам. Картинки других людей не всегда будут идеальными для вас. Я очень хотела черное элегантное платье, и мы его сделали первым. В итоге моими любимыми образами стали совершенно не те, которые я скачала в Pinterest.

— чем больше съемок во время беременности, тем лучше. Я уже жалею, что у меня их было только две", — написала каратистка.

Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко готовится к предстоящему зимнему сезону.

Топовая легкоатлетка Марина Бех-Романчук шокировала очень пикантными снимками из отдыха в Дубае.

Звездный 17-летний футболист "Барселоны" Ламин Ямал расстался с привлекательной итальянской моделью.