Анжелика Терлюга провела яркую фотосессию для будущей мамы

Терлюга поделилась очень чувствительной фотосессией
Лучшей каратисткой в истории Украины является одесситка Анжелика Терлюга. Девушка единственной из украинок выиграла серебро Олимпийских игр-2020.
Сейчас девушка беременная и для соцсетей провела новую фотосессию.
Терлюга активно ведет социальны сети. При этом ее популярность пока далека от топовых украинских спортсменов. В Instagram у нее 165 тысяч фолловеров.
Терлюга показала себя
Украинская каратистка опубликовала фотосессию на 38-й неделе беременности. Будущий ребенок делает Терлюгу более женственной и менее спортивной.
Анжелика посоветовала, что лучшие фотосессии получаются на 32-34 неделях беременности.
"На 38-й неделе беременности точно могу посоветовать:
— лучший период для фотосессии — 32-34 недели.
— берите сразу много разных вариантов образов, потому что никогда не угадаете, что именно подойдет именно вам. Картинки других людей не всегда будут идеальными для вас. Я очень хотела черное элегантное платье, и мы его сделали первым. В итоге моими любимыми образами стали совершенно не те, которые я скачала в Pinterest.
— чем больше съемок во время беременности, тем лучше. Я уже жалею, что у меня их было только две", — написала каратистка.
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