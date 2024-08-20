Анжелика Терлюга объявила о беременности и перерыве в карьере

Анжелика Терлюга и ее муж. Фото: facebook.com/likusya.01

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга возьмет перерыв в выступлениях. Это связано с беременностью каратистки.

О своей беременности Терлюга впервые сообщила в Facebook.

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По словам каратистки, они с мужем ждут первенца.

"Самая долгожданная фотосессия этим летом. У нас сейчас самый счастливый период жизни и вы можете поздравлять нас с этим. 1+1=3", — написала спортсменка.

Отметим, что поскольку каратэ не было в программе Олимпийских игр-2024 в Париже, Терлюге не нужно было готовиться ни к каким турнирам. Потому они с мужем сделали важный шаг в своей жизни.

Терлюга за свою карьеру выиграла олимпийское серебро, золото Всемирных игр-2022, Европейских игр-2023 и пять побед на чемпионатах Европы.

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