Анжеліка Терлюга оголосила про вагітність та перерву в кар'єрі

Анжеліка Терлюга та її чоловік. Фото: facebook.com/likusya.01

Срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо Анжеліка Терлюга візьме перерву в виступах. Це пов’язано з вагітністю каратистки.

Про свою вагітність Терлюга вперше повідомила в Facebook.

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За словами каратистки, вони з чоловіком чекають на первістка.

"Найбільш довгоочікувана фотосесія цього літа. В нас зараз найщасливіший період життя і ви можете вітати нас з цим. 1+1=3", — написала спортсменка.

Зазначимо, що оскільки карате не було в програмі Олімпійських ігор-2024 в Парижі, то Терлюзі не потрібно було готуватись ні до яких турнірів. Тому вони з чоловіком зробили важливий крок у своєму житті.

Терлюга за свою кар’єру виграла олімпійське срібло, золото Всесвітніх ігор-2022, Європейських ігор-2023 та п’ять перемог на чемпіонатах Європи.

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