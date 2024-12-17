Поповнення в сім'ї Суркіс та Біловара — у пари народився син

Яна Суркіс та Крістіан Біловар. Фото: instagram.com/y.surkis777/

У всій сім'ї київського "Динамо" поповнення. Народила сина донька президента клубу Ігоря Суркіса та дружина центрального захисника Крістіана Біловара Яна Суркіс.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

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Яна Суркіс. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Народився майбутній футболіст "Динамо"

Київське "Динамо" привітало президента клубу, футболіста та Яну Суркіс з поповненням у родині.

"Ігор Суркіс віднині буде нести почесну місію люблячого та дбайливого дідуся! Вітаємо родину Суркісів-Біловарів із цим моментом справжнього щастя у складний для всіх українців час. Щиро бажаємо батькам та малюку здоров’я, витримки та миру у нашій країні. Нехай малюк зростає здоровим, сильним, щасливим, дарує батькам безліч позитивних емоцій, а у вашій родині завжди панує любов, гармонія та тепло!" — заявили в "Динамо".

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