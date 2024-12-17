Пополнение в семье Суркис и Биловара — у пары родился сын

Яна Суркис и Кристиан Биловар. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Во всей семьи киевского "Динамо" пополнение. Родила сына дочь президента клуба Игоря Суркиса и жена центрального защитника Кристиана Биловара Яна Суркис.

Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.

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Яна Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Родился будущий футболист "Динамо"

Киевское "Динамо" поздравило президента клуба, футболиста и Яну Суркис с пополнением в семье.

"Игорь Суркис отныне будет нести почетную миссию любящего и заботливого дедушки! Поздравляем семью Суркисов-Биловаров с этим моментом настоящего счастья в сложное для всех украинцев время. Искренне желаем родителям и малышу здоровья, выдержки и мира в нашей стране. Пусть малыш растет здоровым, сильным, счастливым, дарит родителям множество положительных эмоций, а в вашей семье всегда царит любовь, гармония и тепло!" — заявили в "Динамо".

Биловар в текущем сезоне провел за клуб 18 матчей, где результативными действиями не отличался. Авторитетный немецкий статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 23-летнего игрока в 1,2 млн евро.

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