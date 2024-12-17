Шовковский ответил, планируются ли новые трансферы в Динамо

Александр Шовковский. Фото: ФК Динамо

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский откровенно признался, планирует ли руководство клуба проводить трансферы этой зимой. По его словам, уже есть некоторые наработки в этом вопросе.

Об этом пишет Dynamomania.

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Шовковский объяснил, что за период своей работы в должности тренера научился, что всегда нужно анализировать свои действия и учиться делать выводы.

"Когда я был игроком, то в конце сезона анализировал свои действия, чтобы начать новый сезон не с позиции, где ты находишься, а с позиции того, улучшился ли ты. То же я говорю игрокам. Что они делали, чтобы оказаться там, где они находятся. Чтобы оставаться на одном месте, нужно очень быстро бежать, а чтобы развиваться, нужно идти вперед", — говорит он.

Игроки "Динамо" на тренировке. Фото: dynamo.kiev

Кроме того, он заявил, что клуб всегда работает над тем, чтобы усилить командный состав. Однако в то же время тренер отказался комментировать какие-либо слухи о возможных трансферах.

"Всегда работаем, чтобы усилить команду в трансферные окна. Сейчас тоже будем работать. Пока рано говорить о конкретике, но наработка есть", — сказал Шовковский.

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