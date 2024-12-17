Шовковський відповів, чи плануються нові трансфери у Динамо

Шовковський зізнався, чи плануються нові трансфери у Динамо
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відверто зізнався, чи планує керівництво клубу проводити трансфери цієї зими. За його словами, вже є певні напрацювання у цьому питанні.
Про це пише Dynamomania.
Трансфери у Динамо
Шовковський пояснив, що за період своєї роботи на посаді тренера навчився, що завжди потрібно аналізувати свої дії та вчитись робити висновки.
"Коли я був гравцем, то наприкінці сезону аналізував свої дії, щоб розпочати новий сезон не з позиції, де ти знаходишся, а з позиції того, чи ти покращився. Те саме я кажу гравцям. Що вони робили, щоб опинитись там, де вони є. Щоб залишатися на одному місці, потрібно дуже швидко бігти, а щоб розвиватись, треба йти вперед", — каже він.
Крім цього, він заявив, що клуб завжди працює над тим, щоб посилити командний склад. Проте водночас тренер відмовився коментувати будь-які чутки стосовно можливих трансферів.
"Завжди працюємо, щоб посилити команду у трансферні вікна. Зараз теж працюватимемо. Поки що рано говорити про конкретику, але напрацювання є", – сказав Шовковський.
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