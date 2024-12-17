Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Баскетболист Тимма заранее написал дату своего самоубийства arrow

Баскетболист Тимма заранее написал дату своего самоубийства

17 декабря 2024 15:11
Станислав Костюк - Редактор
Баскетболист Тимма заранее сообщил Седоковой дату своей смерти
Янис Тимма во время матча. Фото: instagram.com/janis.timma/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший форвард баскетбольной сборной Латвии Янис Тимма мог заранее знать дату своей смерти. Спортсмен написал ее незадолго перед гибелью.

Янис Тимма оставил послание с датой на странице своей бывшей жены Анны Седоковой в социальных сетях, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Тело 32-летнего баскетболиста Янниса Тиммы было найдено ночью 17 декабря в одном из домов в центре Москвы, где он жил в последние годы. Российские правоохранительные органы подозревают, что спортсмен покончил с собой. 

Янис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова на телешоу. Фото: скриншот YouTube

Предсмертная запись Тиммы 

Баскетболист страдал после расставания с Анной Седоковой. Ранее он неоднократно называл ее любовью всей жизни. Перед смертью Янис общался с певицей, а рядом с его телом впоследствии обнаружили телефон с просьбой Анны перезвонить ей. 

Янис Тимма
Янис Тимма оставил такое послание. Фото: скриншот Instagram

Именно Седоковой баскетболист сообщил о желании покончить с собой. Он отправил бывшей супруге сообщение с датами своего дня рождения и предполагаемой смерти. "02.07.1992 — 16.12.2024", — написал Тимма. 

Пара жила вместе с 2019 года. Они были женаты с 2020 по 2024 годы. 

Напомним, Яннис Тимма был популярным спортсменом — рассказываем, что о нем известно

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик мог перейти в "Баварию", но теперь ему грозит дисквалификация. 

Легкоатлетка Юлия Левченко показала идеальную форму из тренажерного зала, где на спортсменке была только обтягивающая форма. 

У голкипера сборной Украины Андрея Лунина могут возникнуть новые трудности в мадридском "Реале". 

спорт Анна Седокова Москва самоубийство Баскетбол

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:25 Окончание контракта — можно ли уволиться с ВСУ

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

15:21 Третий за три дня — в Черном море тонет российский танкер

15:19 Стимулы Китая — европейская роскошь возвращает позиции на рынке

15:11 Умер бывший глава Хмельницкой ОГА

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

15:04 Зеленский озвучил результаты социальных программ поддержки

15:02 Таможенные ограничения в Германии — что нельзя ввозить в страну

14:55 ИИ показал, как выглядели бы Шевченко, Франко и Украинка сегодня

14:53 Ушел из жизни знаменитый одесский судья — что о нем известно

14:39 Vodafone решил обновить цены, но позже — детали

15:25 Окончание контракта — можно ли уволиться с ВСУ

15:21 Третий за три дня — в Черном море тонет российский танкер

15:19 Стимулы Китая — европейская роскошь возвращает позиции на рынке

15:11 Умер бывший глава Хмельницкой ОГА

15:04 Зеленский озвучил результаты социальных программ поддержки

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

15:02 Таможенные ограничения в Германии — что нельзя ввозить в страну

14:55 ИИ показал, как выглядели бы Шевченко, Франко и Украинка сегодня

14:53 Ушел из жизни знаменитый одесский судья — что о нем известно

14:39 Vodafone решил обновить цены, но позже — детали

14:36 Верховная Рада поддержала закон о множественном гражданстве

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам