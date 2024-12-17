Баскетболист Тимма заранее сообщил Седоковой дату своей смерти

Янис Тимма во время матча. Фото: instagram.com/janis.timma/

Бывший форвард баскетбольной сборной Латвии Янис Тимма мог заранее знать дату своей смерти. Спортсмен написал ее незадолго перед гибелью.

Янис Тимма оставил послание с датой на странице своей бывшей жены Анны Седоковой в социальных сетях, сообщает портал Новини.LIVE.

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Янис Тимма и Анна Седокова на телешоу. Фото: скриншот YouTube

Предсмертная запись Тиммы

Баскетболист страдал после расставания с Анной Седоковой. Ранее он неоднократно называл ее любовью всей жизни. Перед смертью Янис общался с певицей, а рядом с его телом впоследствии обнаружили телефон с просьбой Анны перезвонить ей.

Янис Тимма оставил такое послание. Фото: скриншот Instagram

Именно Седоковой баскетболист сообщил о желании покончить с собой. Он отправил бывшей супруге сообщение с датами своего дня рождения и предполагаемой смерти. "02.07.1992 — 16.12.2024", — написал Тимма.

Пара жила вместе с 2019 года. Они были женаты с 2020 по 2024 годы.

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