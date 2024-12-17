Баскетболіст Тімма заздалегідь повідомив Сєдокову про дату своєї смерті

Яніс Тімма під час матчу. Фото: instagram.com/janis.timma/

Колишній форвард баскетбольної збірної Латвії Яніс Тімма заздалегідь міг знати дату своєї смерті. Спортсмен написав її незадовго перед смертю.

Яніс Тімма залишив послання з датою на сторінці своєї колишньої дружини Анни Сєдокової в соціальних мережах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Тіло 32-річного баскетболіста Янніса Тімми було знайдено вночі 17 грудня в одному з будинків у центрі Москви, де він жив останніми роками. Російські правоохоронні органи підозрюють, що спортсмен наклав на себе руки.

Яніс Тімма та Анна Сєдокова на телешоу. Фото: скриншот YouTube

Передсмертний запис Тімми

Баскетболіст страждав після розлучення з Анною Сєдоковою. Раніше він неодноразово називав її коханням всього життя. Перед смертю Яніс спілкувався зі співачкою, а поруч із його тілом згодом виявили телефон із проханням Анни передзвонити їй.

Яніс Тімма залишив таке послання. Фото: скриншот Instagram

Саме ексдружині баскетболіст повідомив про бажання накласти на себе руки. Він відправив колишній дружині повідомлення з датами свого дня народження та передбачуваної смерті. "02.07.1992 — 16.12.2024", — написав Тімма.

Пара жила разом із 2019 року. Вони були одружені з 2020 по 2024 роки.

Нагадаємо, Янніс Тімма був популярним спортсменом - розповідаємо, що про нього відомо.

Футболіст збірної України Михайло Мудрик міг перейти до "Баварії", але тепер йому загрожує дискваліфікація.

Легкоатлетка Юлія Левченко показала ідеальну форму з тренажерного залу, де на спортсменці була лише форма, що обтягує.

У голкіпера збірної України Андрія Луніна можуть виникнути нові труднощі у мадридському "Реалі".