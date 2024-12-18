Яна Суркис показала фото своего ребенка с Кристианом Беловаром

Яна и Игорь Суркисы. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Дочь владельца киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яна родила сына. Отцом "будущего" футболиста стал игрок клуба Кристиан Биловар.

Будущая президент "Динамо" Яна показала своего сына в Instagram.

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Яна из семьи Суркисов является самой публичной персоной. При этом она не настолько популярна, как другие жены футболистов. На данный момент у девушки в Instagram почти девять тысяч подписчиков.

Яна Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Яна Суркис показала сына

В социальных сетях Яна опубликовала фото с новорожденным сыном Александром, который станет частью империи киевского "Динамо".

"Раньше этот день я ждала из-за своего дня рождения.

Сегодня родился мой и Кристиана смысл жизни!

Наш Сашка, добро пожаловать в этот мир", — написала Суркис.

Яна Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Яна Суркис. Фото: instagram.com/y.surkis777/

Отметим, что Яна до беременности активно занималась балетом и имела свою школу, которая находилась на стадионе "Динамо".

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