Яна Суркис показала фото своего ребенка с Кристианом Беловаром

Дочь Суркиса показала новорожденного сына — фото
Дочь владельца киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яна родила сына. Отцом "будущего" футболиста стал игрок клуба Кристиан Биловар.
Будущая президент "Динамо" Яна показала своего сына в Instagram.
Яна из семьи Суркисов является самой публичной персоной. При этом она не настолько популярна, как другие жены футболистов. На данный момент у девушки в Instagram почти девять тысяч подписчиков.
Яна Суркис показала сына
В социальных сетях Яна опубликовала фото с новорожденным сыном Александром, который станет частью империи киевского "Динамо".
"Раньше этот день я ждала из-за своего дня рождения.
Сегодня родился мой и Кристиана смысл жизни!
Наш Сашка, добро пожаловать в этот мир", — написала Суркис.
Отметим, что Яна до беременности активно занималась балетом и имела свою школу, которая находилась на стадионе "Динамо".
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