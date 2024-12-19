Жена Ильи Забарного Ангелина показала, как загадала мужу желание — фото

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelinarr_

Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный продолжает эволюционировать в одного из лучших защитников АПЛ. При этом на семейном фронте у него также счастливые отношения.

Жена Забарного Ангелина в крайней публикации показала фото из их жизни.

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Отметим, что жена Забарного не сидит без дела, пока муж на тренировках. У Ангелины есть свой небольшой бизнес — школа по изучению английского языка. При этом девушка активно ведет Instagram, где у нее почти 19 тысяч фолловеров.

Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelinarr_

Предновогодние моменты семьи Забарных

Забарным удалось устроить по-настоящему новогоднюю атмосферу у себя дома.

Илье даже пришлось почувствовать себя в роли Санты, когда Ангелина запрыгнула ему на колени и загадала желание.

Также поучаствовал в фотосессии их щенок, который будет радовать молодую пару в течение многих лет.

Илья и Ангелина Забарные со щенком. Фото: instagram.com/angelinarr_

Отметим, что Забарный может сменить команду в ближайшие два трансферных окна. Футболистом интересуются все топовые футбольные клубы АПЛ и мадридский "Реал".

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