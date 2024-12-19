В сборной Украины появился футболист со звездной болезнью — о ком речь

Артем Степанов в сборной Украины. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Форвард немецкого "Байера" Артем Степанов может столкнуться с проблемами в юношеской сборной Украины. Молодой футболист не может найти общий язык с партнерами по команде.

Степанов демонстрирует все признаки "звездной болезни", сообщил журналист Игорь Цыганык.

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Артем Степанов в "Байере". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Журналист рассказал, что Степанов повел себя высокомерно, когда приехал в сборную. Он заявил другим игрокам, что играет в одном из топ-клубов Германии, а значит ему должны предоставить привилегии. Футболист отказывался от тяжелой работы на тренировках. Дошло до того, что другие игроки пообещали ему физическое воздействие, если Артем продолжит так себя вести.

Что известно о Степанове

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо начал чаще выпускать 17-летнего украинца на поле в матчах чемпионата Германии. Испанский тренер ценит талант и игровые качества Степанова.

Недавно появились слухи о том, что Федерация футбола Германии предложит украинцу принять немецкое гражданство и выступать за Бундестим.

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