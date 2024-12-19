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Довбик сделал первый дубль за Рому — какую оценку получил игрок

19 декабря 2024 09:16
Станислав Костюк - Редактор
Довбик стал лучшим игрокам матча в составе итальянской Ромы
Артем Довбик во время матча. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Украины Артем Довбик впервые забил два гола за "Рому" в одном матче. Это произошло в поединке Кубка Италии. 

Украинский футболист был признан лучшим игроком матча, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В рамках 1/8 Кубка Италия "Рома" приняла "Сампдорию". Поединок завершился уверенной победой столичной команды со счетом 4:1. Первые два гола "волков" записал на свой счет Артем Довбик, который не забивал за римскую команду с начала ноября. 

Оценка Довбика 

В последних матчах тренер "Ромы" Клаудио Раньери не выпускал украинского игрока в основном составе, чтобы форвард смог полностью восстановиться от травмы. Довбик стал футболистом стартового состава на матч с "Сампдорией" и хорошо показал себя в атаке. 

Артем Довбик
Игроки "Ромы" празднуют гол. Фото: instagram.com/officialasroma/

Первый мяч Довбик забил на 9 минуте после прострела с правого фланга. Вскоре он заставил ошибиться защитника "Самп", от которого мяч попал в перекладину. После этого Артем сыграл головой на добивании и не промахнулся с метра. У форварда были и другие моменты, но он ограничился дублем. 

Артем Довбик
Оценки игрокам за матч. Фото: скриншот Sofascore

Во втором тайме Раньери выпустил вместо Довбика другого нападающего Шомуродова, который тоже успел забить гол в этом матче. Еще один мяч оказался на счету Бальданци. 

Напомним, в УАФ впервые высказались по поводу возможной дисквалификации Михаила Мудрика. 

В "Шахтере" вынесли вердикт Марино Пушичу, которому не удалось выполнить все задачи на первую половину сезона. 

Луганская "Заря" собирается вернуть в Украину известного тренера, который может возглавить команду уже в январе. 

спорт футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим) Клаудио Раньери

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