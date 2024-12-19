Довбик стал лучшим игрокам матча в составе итальянской Ромы

Артем Довбик во время матча. Фото: скриншот YouTube

Форвард сборной Украины Артем Довбик впервые забил два гола за "Рому" в одном матче. Это произошло в поединке Кубка Италии.

Украинский футболист был признан лучшим игроком матча, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В рамках 1/8 Кубка Италия "Рома" приняла "Сампдорию". Поединок завершился уверенной победой столичной команды со счетом 4:1. Первые два гола "волков" записал на свой счет Артем Довбик, который не забивал за римскую команду с начала ноября.

Оценка Довбика

В последних матчах тренер "Ромы" Клаудио Раньери не выпускал украинского игрока в основном составе, чтобы форвард смог полностью восстановиться от травмы. Довбик стал футболистом стартового состава на матч с "Сампдорией" и хорошо показал себя в атаке.

Игроки "Ромы" празднуют гол. Фото: instagram.com/officialasroma/

Первый мяч Довбик забил на 9 минуте после прострела с правого фланга. Вскоре он заставил ошибиться защитника "Самп", от которого мяч попал в перекладину. После этого Артем сыграл головой на добивании и не промахнулся с метра. У форварда были и другие моменты, но он ограничился дублем.

Оценки игрокам за матч. Фото: скриншот Sofascore

Во втором тайме Раньери выпустил вместо Довбика другого нападающего Шомуродова, который тоже успел забить гол в этом матче. Еще один мяч оказался на счету Бальданци.

Напомним, в УАФ впервые высказались по поводу возможной дисквалификации Михаила Мудрика.

В "Шахтере" вынесли вердикт Марино Пушичу, которому не удалось выполнить все задачи на первую половину сезона.

Луганская "Заря" собирается вернуть в Украину известного тренера, который может возглавить команду уже в январе.