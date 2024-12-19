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Довбик зробив перший дубль за Рому — яку оцінку отримав гравець

19 грудня 2024 09:16
Станіслав Костюк - Редактор
Довбик став найкращим гравцям матчу у складі італійської Роми
Артем Довбик під час матчу. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард збірної України Артем Довбик уперше забив два голи за "Рому" в одному матчі. Це сталося у поєдинку Кубка Італії.

Українського футболіста визнано найкращим гравцем матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках 1/8 Кубка Італія "Рома" прийняла "Сампдорію". Поєдинок завершився впевненою перемогою столичної команди з рахунком 4:1. Перші два голи "вовків" записав на свій рахунок Артем Довбик, який не забивав за римську команду з початку листопада.

Оцінка Довбика

В останніх матчах тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі не випускав українського гравця в основному складі, щоб форвард зміг повністю відновитись від травми Довбик став футболістом стартового складу на матч із "Сампдорією" і добре показав себе в атаці.

Артем Довбик
Гравці "Роми" святкують гол.

Перший м'яч Довбик забив на 9 хвилині після прострілу з правого флангу. Незабаром він змусив помилитися захисника "Самп", від якого м'яч влучив у перекладину. Після цього Артем зіграв головою на добиванні й не схибив з метра. У форварда були інші моменти, але він обмежився дублем.

Артем Довбик
Оцінки гравцям за матч. Фото: скриншот Sofascore

У другому таймі Раньєрі випустив замість Довбика іншого нападаючого Шомуродова, який також встиг забити гол у цьому матчі. Ще один м'яч опинився на рахунку Бальданці.

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спорт футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим) Клаудіо Раньєрі

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