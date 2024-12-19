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Футболіст збірної України захворів на "зіркову хворобу" — деталі

19 грудня 2024 13:01
Станіслав Костюк - Редактор
У збірній України з'явився футболіст із зірковою хворобою — про кого йдеться
Артем Степанов у збірній України. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард німецького "Баєра" Артем Степанов може зіткнутися з проблемами у юнацькій збірній України. Молодий футболіст не може порозумітися з партнерами по команді.

Степанов демонструє всі ознаки "зоряної хвороби", повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Артем Степанов
Артем Степанов у "Баєрі". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Журналіст розповів, що Степанов повівся зарозуміло, коли приїхав до збірної. Він заявив іншим гравцям, що грає в одному з топклубів Німеччини, а отже, йому мають надати привілеї. Футболіст відмовлявся від тяжкої роботи на тренуваннях. Дійшло до того, що інші гравці пообіцяли застосувати проти нього фізичну силу, якщо Артем продовжить так поводитися.

Що відомо про Степанова

Головний тренер "Баєра" Хабі Алонсо почав частіше випускати 17-річного українця на полі у матчах чемпіонату Німеччини. Іспанський тренер цінує талант та ігрові якості Степанова.

Нещодавно з'явилися чутки про те, що Федерація футболу Німеччини запропонує українцеві прийняти німецьке громадянство та виступати за Бундестім.

Нагадаємо, в Українській Асоціації футболу вперше висловилися про проблему, з якою зіткнувся Михайло Мудрик.

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спорт футбол Збірна України з футболу Байєр Артем Степанов

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