Михаил Мудрик дал версию по своему проваленному допинг-тесту

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик и его окружение высказали свою версию о том, как запрещенное вещество могло попасть в его организм. Ранее футболист провалил допинг-тест.

Спортсмен и его окружение допускают, что препарат попал в пищу, передает TEAMtalk.

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Допинг в еде

Ранее подобные проблемы с едой, где был допинг, были у боксера Сауля Альвареса и теннисистов Иги Свентек и Янника Синнера. Все трое почти не понесли никакого наказания.

Отметим, что положительный допинг-тест Мудрик сдал, когда находился в сборной Украины.

Мудрик и "Челси" ожидают результатов от пробы B, после которого футболиста либо признают виновным, либо оправдают. При этом следует отметить, что редко проба B имеет другой результат чем проба А.

Мудрик может получить четыре года дисквалификации, если признают, что умышленно употреблял допинг. Если окажется, что игрок употреблял препарат случайно, украинец пропустит два года.

Напомним, портал Новости.LIVE проведет прямую онлайн трансляцию реванша Усик-Фьюри.

В УАФ прокомментировали информацию о проваленном допинг-тесте Мудрика.

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