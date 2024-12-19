В Челси сделали важное заявление по поводу ситуации с Мудриком

В Челси заявили о полной поддержке Мудрика — детали
Футболисты лондонского "Челси" выступили в защиту Михаила Мудрика. Вингеру сборной Украины грозит длительная дисквалификация из-за допинга.
Игроки английской команды поддерживают Мудрика в личных беседах, сообщил журналист Бен Джейкобс.
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик сдал положительную допинг-пробу. В случае, если повторный тест тоже покажет, что в организме игрока есть запрещенное вещество мельдоний, его могут дисквалифицировать на срок до четырех лет.
Как отреагировали игроки "Челси"
Официальная позиция английского клуба заключается в том, чтобы сохранять молчания вплоть до оглашения результатов второй пробы Мудрика. Пока Михаилу запретили тренироваться вместе с партнерами по команде на клубной базе.
Центральный защитник лондонского "Челси" Тосин Адарабиойо рассказал, что остальные футболисты команды огорчены тем, что произошло с Мудриком. Они постоянно думают об этом ситуацией и напуганы, поскольку подобное может случиться с кем угодно.
Адарабиойо заверил, что игроки "Челси" поддерживают Мудрика, общаются с ним и считают Михаила частью семьи.
Напомним, в УАФ тоже прокомментировали возможные последствия допинг-скандала с Михаилом Мудриком.
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