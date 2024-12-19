В Челси сделали важное заявление по поводу ситуации с Мудриком

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Футболисты лондонского "Челси" выступили в защиту Михаила Мудрика. Вингеру сборной Украины грозит длительная дисквалификация из-за допинга.

Игроки английской команды поддерживают Мудрика в личных беседах, сообщил журналист Бен Джейкобс.

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Михаил Мудрик с партнерами по команде. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Как отреагировали игроки "Челси"

Официальная позиция английского клуба заключается в том, чтобы сохранять молчания вплоть до оглашения результатов второй пробы Мудрика. Пока Михаилу запретили тренироваться вместе с партнерами по команде на клубной базе.

Центральный защитник лондонского "Челси" Тосин Адарабиойо рассказал, что остальные футболисты команды огорчены тем, что произошло с Мудриком. Они постоянно думают об этом ситуацией и напуганы, поскольку подобное может случиться с кем угодно.

Адарабиойо заверил, что игроки "Челси" поддерживают Мудрика, общаются с ним и считают Михаила частью семьи.

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