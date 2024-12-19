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Экс-футболист Динамо поддержал Мудрика после скандала с допингом

19 декабря 2024 11:35
Станислав Костюк - Редактор
Шацких объяснил, как в кровь Мудрика мог попасть допинг
Михаил Мудрик благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters
Станислав Костюк - Редактор

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких предположил, как запрещенное вещество могло оказаться в организме Михаила Мудрика. Полузащитника сборной Украины могут надолго дисквалифицировать. 

Шацких надеется, что Мудрик сможет избежать самого сурового наказания, сообщает "Украинский футбол". 

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Максим Шацких сочувствует молодому украинскому спортсмену, который сдал положительную допинг-пробу. Тренер "Пахтакора" предупредил, что Михаилу Мудрику будет сложно вывести карьеру на прежний уровень, если вина игрока будет доказана. Шацких надеется, что полузащитник сумеет избежать сурового наказания. Эксперт считает, что нельзя ломать карьеру молодым игрокам. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: Reuters

Как в организм Мудрика попал допинг

Бывший форвард "Динамо" отдельно акцентировал внимание на необходимости выяснить, почему в крови спортсмена оказался мельдоний, если вторая допинг-проба это подтвердит. Юристы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить срок дисквалификации игрока. 

Шацких не понимает, как препарат мог попасть в организм Мудрика, поскольку сейчас проверяют даже противопростудные лекарства на наличие запрещенных веществ. Эксперт призвал найти тех, кто виноват в ситуации с Мудриком, даже если это окажутся врачи "Челси" или сборной Украины. 

Напомним, в УАФ уже прокомментировали возможную дисквалификацию Михаила Мудрика. 

Марино Пушич может уйти из донецкого "Шахтера" при одном условии — что известно. 

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Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма может надолго попасть в лазарет из-за серьезной травмы лица. 

спорт футбол Михаил Мудрик Дисквалификация Максим Шацких

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