Доннарумма показал последствия тяжелой травмы лица

Доннарумма показал последствия травмы лица после матча за ПСЖ
Чемпионы Франции из "ПСЖ" увеличили отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице. Команда Луиса Энрике обыграла на выезде "Монако".
Однако поединок запомнил серьезной травмой звездного игрока "ПСЖ", сообщает портал Новини.LIVE.
В центральном поединке 16 тура чемпионата Франции "Монако" принял "ПСЖ". Амбиций хозяев поля не хватило для того, чтобы набрать очки в матче. "ПСЖ" выиграл на выезде со счетом 4:2.
Травма Доннаруммы
В середине первого тайма этого противостояния произошел неприятный эпизод. Футболист "Монако" Уилфрид Синго во время атаки своей команды боролся за мяч и наступил бутсой на лицо голкипера "ПСЖ". Шипы нанесли Доннарумме рваные раны, Джанлуиджи не смог продолжить игру.
Вместо вратаря сборной Италии на поле вышел россиянин Матвей Сафонов, который пропустил два гола от "Монако". Это не помешало "ПСЖ" победить с крупным счетом. А голкиперу столичной команды в тот же вечер наложили швы. Пока непонятно, как скоро Доннарумма сумеет вернуться на поле.
В этом сезоне Доннарумма ведет борьбу за место в основе "ПСЖ" с Сафоновым. Травма итальянца может помочь россиянину закрепиться в составе команды.
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