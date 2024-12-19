Доннарумма показал последствия тяжелой травмы лица

Джанлуиджи Доннарумма во время матча. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Чемпионы Франции из "ПСЖ" увеличили отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице. Команда Луиса Энрике обыграла на выезде "Монако".

Однако поединок запомнил серьезной травмой звездного игрока "ПСЖ", сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В центральном поединке 16 тура чемпионата Франции "Монако" принял "ПСЖ". Амбиций хозяев поля не хватило для того, чтобы набрать очки в матче. "ПСЖ" выиграл на выезде со счетом 4:2.

Травма Доннаруммы

В середине первого тайма этого противостояния произошел неприятный эпизод. Футболист "Монако" Уилфрид Синго во время атаки своей команды боролся за мяч и наступил бутсой на лицо голкипера "ПСЖ". Шипы нанесли Доннарумме рваные раны, Джанлуиджи не смог продолжить игру.

Эпизод с травмой. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Вместо вратаря сборной Италии на поле вышел россиянин Матвей Сафонов, который пропустил два гола от "Монако". Это не помешало "ПСЖ" победить с крупным счетом. А голкиперу столичной команды в тот же вечер наложили швы. Пока непонятно, как скоро Доннарумма сумеет вернуться на поле.

Доннарумма после травмы. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

В этом сезоне Доннарумма ведет борьбу за место в основе "ПСЖ" с Сафоновым. Травма итальянца может помочь россиянину закрепиться в составе команды.

Напомним, в УАФ впервые прокомментировали результат допинг-пробы Михаила Мудрика, в крови которого обнаружили запрещенный препарат.

Руководство донецкого "Шахтера" приняло важное решение, которое касается главного тренера команды Марино Пушича.

В Москве было найдено тело латвийского баскетболиста, который мог покончить с собой после развода с женой.

Виктор Скрипник готовится вернуться в украинский клуб сразу после окончания тренерских курсов в Германии.