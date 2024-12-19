Доннарумма показав наслідки тяжкої травми обличчя

Доннарумма показав наслідки травми обличчя після матчу за ПСЖ
Чемпіони Франції з "ПСЖ" збільшили відрив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці. Команда Луїса Енріке обіграла на виїзді "Монако".
Однак поєдинок запам'ятав серйозну травму зіркового гравця "ПСЖ", повідомляє портал Новини.LIVE.
У центральному поєдинку 16-го туру чемпіонату Франції "Монако" прийняв "ПСЖ". Амбіцій господарів поля забракло для того, щоб набрати очки у матчі. "ПСЖ" виграв на виїзді з рахунком 4:2.
Травма Доннарумми
У середині першого тайму цього протистояння стався неприємний епізод. Футболіст "Монако" Вільфрід Сінго під час атаки своєї команди боровся за м'яч і наступив бутсою на обличчя голкіпера "ПСЖ". Шипи завдали Доннарумма рвані рани, Джанлуїджі не зміг продовжити гру.
Замість воротаря збірної Італії на поле вийшов росіянин Матвій Сафонов, який пропустив два голи від "Монако". Це не завадило "ПСЖ" перемогти з великим рахунком. А голкіперу столичної команди того ж вечора наклали шви. Поки незрозуміло, коли Доннарумма зможе повернутися на поле.
Цього сезону Доннарумма веде боротьбу за місце в основі "ПСЖ" із Сафоновим. Травма італійця може допомогти росіянину закріпитися у складі команди.
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