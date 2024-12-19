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Доннарумма показав наслідки травми обличчя після матчу за ПСЖ

19 грудня 2024 10:05
Станіслав Костюк - Редактор
Доннарумма показав наслідки тяжкої травми обличчя
Джанлуїджі Доннарумма під час матчу. Фото: Reuters/Abdul Saboor
Станіслав Костюк - Редактор

Чемпіони Франції з "ПСЖ" збільшили відрив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці. Команда Луїса Енріке обіграла на виїзді "Монако".

Однак поєдинок запам'ятав серйозну травму зіркового гравця "ПСЖ", повідомляє портал Новини.LIVE.

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У центральному поєдинку 16-го туру чемпіонату Франції "Монако" прийняв "ПСЖ". Амбіцій господарів поля забракло для того, щоб набрати очки у матчі. "ПСЖ" виграв на виїзді з рахунком 4:2.

Травма Доннарумми

У середині першого тайму цього протистояння стався неприємний епізод. Футболіст "Монако" Вільфрід Сінго під час атаки своєї команди боровся за м'яч і наступив бутсою на обличчя голкіпера "ПСЖ". Шипи завдали Доннарумма рвані рани, Джанлуїджі не зміг продовжити гру.

Джанлуїджі Доннарумма
Епізод із травмою. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Замість воротаря збірної Італії на поле вийшов росіянин Матвій Сафонов, який пропустив два голи від "Монако". Це не завадило "ПСЖ" перемогти з великим рахунком. А голкіперу столичної команди того ж вечора наклали шви. Поки незрозуміло, коли Доннарумма зможе повернутися на поле.

Джанлуїджі Доннарумма
Доннарумма після травми. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Цього сезону Доннарумма веде боротьбу за місце в основі "ПСЖ" із Сафоновим. Травма італійця може допомогти росіянину закріпитися у складі команди.

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спорт футбол Монако ПСЖ травма Джанлуїджі Доннарума

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