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Ексфутболіст Динамо підтримав Мудрика після скандалу з допінгом

19 грудня 2024 11:35
Станіслав Костюк - Редактор
Шацьких пояснив, як у кров Мудрика міг потрапити допінг
Михайло Мудрик дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких припустив, як заборонена речовина могла опинитися в організмі Михайла Мудрика. Півзахисники збірної України можуть надовго дискваліфікувати.

Шацьких сподівається, що Мудрик зможе уникнути найсуворішого покарання, повідомляє "Український футбол".

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Максим Шацьких співчуває молодому українському спортсмену, який здав позитивну допінг-пробу. Тренер "Пахтакора" попередив, що Михайлу Мудрику буде складно вивести кар'єру на колишній рівень, якщо вина гравця буде доведена. Шацьких сподівається, що півзахисник зможе уникнути суворого покарання. Експерт вважає, що не можна ламати кар'єру молодим гравцям.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: Reuters

Як до організму Мудрика потрапив допінг

Колишній форвард "Динамо" окремо наголосив на необхідності з'ясувати, чому в крові спортсмена опинився мельдоній, якщо друга допінг-проба це підтвердить. Юристи мають зробити все можливе, щоб зменшити термін дискваліфікації гравця.

Шацьких не розуміє, як препарат міг потрапити до організму Мудрика, оскільки зараз перевіряють навіть протизастудні ліки на наявність заборонених речовин. Експерт закликав знайти тих, хто винен у ситуації з Мудриком, навіть якщо це виявляться лікарі "Челсі" чи збірної України.

Нагадаємо, в УАФ вже прокоментували можливу дискваліфікацію Михайла Мудрика.

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Воротар "ПСЖ" Джанлуїджі Доннарумма може надовго потрапити до лазарету через серйозну травму обличчя.

спорт футбол Михайло Мудрик Дискваліфікація Максим Шацьких

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