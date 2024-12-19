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У Челсі заявили про повну підтримку Мудрика — деталі

19 грудня 2024 16:15
Станіслав Костюк - Редактор
У Челсі зробили важливу заяву щодо ситуації з Мудриком
Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/
Станіслав Костюк - Редактор

Футболісти лондонського "Челсі" виступили на захист Михайла Мудрика. Вінгеру збірної України загрожує тривала дискваліфікація через допінг.

Гравці англійської команди підтримують Мудрика в особистих розмовах, повідомив журналіст Бен Джейкобс.

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Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Якщо повторний тест теж покаже, що в організмі гравця є заборонена речовина мельдоній, його можуть дискваліфікувати на строк до чотирьох років.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик із партнерами по команді. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Як відреагували гравці "Челсі"

Офіційна позиція англійського клубу полягає в тому, щоб зберігати мовчання аж до оголошення результатів другої проби Мудрика. Поки що Михайлу заборонили тренуватися разом із партнерами по команді на клубній базі.

Центральний захисник лондонського "Челсі" Тосін Адарабіойо розповів, що решта футболістів команди засмучена тим, що сталося з Мудриком. Вони постійно думають про це ситуацією і налякані, оскільки таке може статися з будь-ким.

Адарабіойо запевнив, що гравці "Челсі" підтримують Мудрика, спілкуються з ним і вважають Михайла частиною родини.

Нагадаємо, в УАФ теж прокоментували можливі наслідки допінг-скандалу із Михайлом Мудриком.

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спорт футбол Михайло Мудрик Челсі Дискваліфікація

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