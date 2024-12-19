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Мудрика нагодували допінгом в збірній України — нові деталі

19 грудня 2024 18:58
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Михайло Мудрик видав версію щодо свого проваленого допінг-тесту
Михайло Мудрик. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик та його оточення висловили свою версію щодо того, як заборонена речовина могла потрапити в його організм. Раніше футболіст провалив допінг тест.

Спортсмен та його оточення допускають, що препарат потрапив з їжею, передає TEAMtalk.

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Михайло Мудрик в матчі за "Челсі". Фото: Reuters

Допінг в їжі Мудрика

Раніше подібні проблеми з їжею, де був допінг, були у боксера Сауля Альвареса та тенісистів Іги Свьонтек та Янніка Сіннера. Всі троє майже не понесли ніякого покарання.

Зазначимо, що позитивний допінг-тест Мудрик здав, коли був у збірній України.

Наразі Мудрик та "Челсі" очікують результатів від проби B, після якого футболіста або визнають винним, або виправдають. При цьому варто зазначити, що рідко проба B має інший результат за пробу А.

Мудрик може отримати чотири роки дискваліфікації, якщо визнають, що він умисно вживав допінг. Якщо виявиться, що гравець вживав препарат випадково, то українець пропустить два роки.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму онлайн трансляцію реваншу Усик-Ф'юрі.

В УАФ прокоментували інформацію щодо проваленого допінг-тесту Мудрика.

Керівництво донецького "Шахтаря" залишить на тренерському містку Маріно Пушича.

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футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі допінг

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