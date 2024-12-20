Сабо вважає, що Мудрику могли спеціально дати допінг

Михайло Мудрик під час матчу. Фото: УАФ

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо переживає за лідера національної команди Михайла Мудрика. Експерт сподівається, що футболіст зможе довести свою невинність.

Сабо висунув декілька версій щодо того, як в організмі Мудрика міг виявитися заборонений препарат, повідомляє Sport.ua.

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Йожеф Сабо ніколи не стикався із подібними ситуаціями під час ігрової, а потім і тренерської кар'єри. Досвідчений наставник чекає на результати повторної допінг-проби Михайла Мудрика і сподівається, що вона стане негативною.

Мудрик та Циганков у збірній України. Фото: УАФ

Чи приймав Мудрик допінг

Експерт поділився думкою про те, кому вигідна ситуація із дискваліфікацією молодого гравця. Одна з них виявилася несподіваною. Сабо вважає, що гравцеві могли спеціально дати заборонену речовину. Дискваліфікація Мудрика залишить гравця поза футболом, а отже, його можна буде звільнити від контракту і не платити більшу зарплату.

Однак при цьому Сабо не виключає, що Мудрик міг самостійно ухвалити допінг. Можливо, Михайло не знав, із чим він зіткнеться через це рішення. Не виключено, що футболіст хотів покращити ігрові показники під тиском. Однак Сабо не наполягає на цій версії.

Якщо другий допінг-тест Мудрика виявиться позитивним, його можуть дискваліфікувати на три роки.

Нагадаємо, сам Михайло Мудрик уже висловився з приводу походження мельдонію у своєму організмі.

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