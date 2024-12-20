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Забарний може у січні залишити Англію — що відомо

20 грудня 2024 14:24
Сергій Романчук - Редактор
Трансфер Забарного — фаворитом у боротьбі за українця став європейський гранд
Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Boyers
Сергій Романчук - Редактор

Послугами захисника збірної України Іллі Забарного зацікавився ще один відомий клуб. Англійський "Борнмут" готовий до переговорів щодо трансферу свого лідера.

Забарний може змінити команду під час найближчого трансферного вікна, повідомляє L'Equipe.

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Французький "ПСЖ" став ще одним клубом, який звернув увагу на 22-річного захисника збірної України Іллю Забарного. Парижани збираються посилити склад під час зимового трансферного вікна. Однією з позицій, що потребує зміцнення, є місце у центрі оборони.

Деталі трансферу Забарного

Контракт українського футболіста з англійським "Борнмутом" розрахований до літа 2029 року. Трансферна вартість гравця становить 38 млн євро, що не стане проблемою для "ПСЖ".

Ілля Забарний
Ілля Забарний виборює м'яч. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Проте є інша проблема. Кольори французького клубу захищає голкіпер збірної Росії Матвій Сафонов. Навряд Ілля Забарний захоче грати в одній команді з росіянином.

До того ж на українського захисника претендують і інші клуби. Найбільшу активність демонструє лондонський "Тоттенгем".

Нагадаємо, Михайло Мудрик зробив заяву із приводу того, як в його організмі могла виявитися заборонена речовина.

В УАФ прокоментували ситуацію із можливою дискваліфікацією лідера збірної України.

У національній команді дебютував футболіст, у якого складні стосунки із партнерами зі збірної України.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут

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