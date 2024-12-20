Трансфер Забарного — фаворитом в борьбе за украинца стал европейский гранд

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Услугами защитника сборной Украины Ильи Забарного заинтересовался еще один известный клуб. Английский "Борнмут" готов к переговорам по поводу трансфера своего лидера.

Забарный может сменить команду во время ближайшего трансферного окна, сообщает L'Equipe.

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Французский "ПСЖ" стал еще одним клубом, который обратил внимание на 22-летнего защитника сборной Украины Илью Забарного. Парижане собираются усилить состав во время зимнего трансферного окна. Одной из позиций, которая требует укрепления, является место в центре обороны.

Детали трансфера Забарного

Контракт украинского футболиста с английским "Борнмутом" рассчитан до лета 2029 года. Трансферная стоимость игрока составляет 38 млн евро, что не станет проблемой для "ПСЖ".

Илья Забарный борется за мяч. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Однако существует другая проблема. Цвета французского клуба защищает голкипер сборной России Матвей Сафонов. Вряд ли Илья Забарный захочет играть в одной команде с россиянином.

К тому же на украинского защитника претендуют и другие клубы. Наибольшую активность демонстрирует лондонский "Тоттенхэм".

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