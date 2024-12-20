Трансфер Забарного — фаворитом в борьбе за украинца стал европейский гранд

Забарный может в январе уехать из Англии — что известно
Услугами защитника сборной Украины Ильи Забарного заинтересовался еще один известный клуб. Английский "Борнмут" готов к переговорам по поводу трансфера своего лидера.
Забарный может сменить команду во время ближайшего трансферного окна, сообщает L'Equipe.
Французский "ПСЖ" стал еще одним клубом, который обратил внимание на 22-летнего защитника сборной Украины Илью Забарного. Парижане собираются усилить состав во время зимнего трансферного окна. Одной из позиций, которая требует укрепления, является место в центре обороны.
Детали трансфера Забарного
Контракт украинского футболиста с английским "Борнмутом" рассчитан до лета 2029 года. Трансферная стоимость игрока составляет 38 млн евро, что не станет проблемой для "ПСЖ".
Однако существует другая проблема. Цвета французского клуба защищает голкипер сборной России Матвей Сафонов. Вряд ли Илья Забарный захочет играть в одной команде с россиянином.
К тому же на украинского защитника претендуют и другие клубы. Наибольшую активность демонстрирует лондонский "Тоттенхэм".
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