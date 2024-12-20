Илья Забарный и Ангелина встретят Рождество с новым членом семьи

Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelinarr_

Центральный защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный и его жена Ангелина поделились радостными новостями. Супруги пополнились новым членом семьи.

Илья и Ангелина перед Рождеством завели щенка, о чем девушка сообщила в Instagram.

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Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelinarr_

Новый член семьи Забарных

Ангелина в соцсетях поделилась милыми фото с первым в их жизни щенком.

Нового члена семьи назвали Рик. Теперь они в троих встретят Рождество в Англии.

Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelinarr_

Отметим, что к щенку у футболиста и бизнесвумен уже была кошка.

Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelinarr_

Забарный может сменить команду в ближайшие два трансферных окна. Футболистом интересуются все топовые футбольные клубы АПЛ и мадридский "Реал".

В этом сезоне Забарный сыграл за "Борнмут" 16 матчей в Английской премьер-лиге.

Напомним, ранее Ангелина Забарная показала какой семейный костер сделала дома перед Рождеством.

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