Илья Забарный и Ангелина встретят Рождество с новым членом семьи

Семья Забарного получила пополнение — фото
Центральный защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный и его жена Ангелина поделились радостными новостями. Супруги пополнились новым членом семьи.
Илья и Ангелина перед Рождеством завели щенка, о чем девушка сообщила в Instagram.
Новый член семьи Забарных
Ангелина в соцсетях поделилась милыми фото с первым в их жизни щенком.
Нового члена семьи назвали Рик. Теперь они в троих встретят Рождество в Англии.
Отметим, что к щенку у футболиста и бизнесвумен уже была кошка.
Забарный может сменить команду в ближайшие два трансферных окна. Футболистом интересуются все топовые футбольные клубы АПЛ и мадридский "Реал".
В этом сезоне Забарный сыграл за "Борнмут" 16 матчей в Английской премьер-лиге.
Напомним, ранее Ангелина Забарная показала какой семейный костер сделала дома перед Рождеством.
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