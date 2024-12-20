Ілля Забарний та Ангеліна зустрінуть Різдво з новим членом сім’ї

Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelinarr_

Центральний захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний та його дружина Ангеліна поділились радісними новинами. Подружжя поповнилось новим членом сім’ї.

Ілля та Ангеліна перед Різдвом завели цуценя, про що дівчина повідомила в Instagram.

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Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelinarr_

Новий член сім’ї Забарних

Ангеліна в соцмережах поділилась милими фото з першим в їх житті цуценям.

Нового члена сім’ї назвали Рік. Тепер вони в трьох зустрінуть Різдво в Англії.

Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelinarr_

Зазначимо, що до цуценя у футболіста та бізнесвумен вже є кішка.

Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelinarr_

Забарний може змінити команду в найближчі два трансферні вікна. Футболістом цікавляться всі топові футбольні клуби АПЛ та мадридський "Реал".

Цього сезону Забарний зіграв за "Борнмут" 16 матчів у Англійській прем’єр-лізі.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Забарна показала яке сімейне вогнище зробила вдома перед Різдвом.

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