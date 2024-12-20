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Родина Забарного отримала поповнення — фото

20 грудня 2024 08:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ілля Забарний та Ангеліна зустрінуть Різдво з новим членом сім’ї
Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelinarr_
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Центральний захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний та його дружина Ангеліна поділились радісними новинами. Подружжя поповнилось новим членом сім’ї.

Ілля та Ангеліна перед Різдвом завели цуценя, про що дівчина повідомила в Instagram.

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Илья и Ангелина Забарные
Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelinarr_

Новий член сім’ї Забарних

Ангеліна в соцмережах поділилась милими фото з першим в їх житті цуценям.

Нового члена сім’ї назвали Рік. Тепер вони в трьох зустрінуть Різдво в Англії.

Илья и Ангелина Забарные
Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelinarr_

Зазначимо, що до цуценя у футболіста та бізнесвумен вже є кішка.

Илья и Ангелина Забарные
Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelinarr_

Забарний може змінити команду в найближчі два трансферні вікна. Футболістом цікавляться всі топові футбольні клуби АПЛ та мадридський "Реал".

Цього сезону Забарний зіграв за "Борнмут" 16 матчів у Англійській прем’єр-лізі.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Забарна показала яке сімейне вогнище зробила вдома перед Різдвом.

Донька власника "Динамо" Ігоря Суркіса Яна показала їхнього з футболістом Крістіаном Біловаром новонародженого сина.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко показала гарну фігуру перед новим сезоном.

футбол Ілля Забарний Борнмут українські легіонери (футбол) Ангеліна Забарна

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