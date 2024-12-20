Игроки Динамо отправились в отпуск на самый дорогой курорт

Молодые звезды Динамо опубликовали фото с известного курорта
В чемпионате Украины завершилась первая половина сезона. Киевское "Динамо" завершило ее на первой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.
Игроки столичной команды получили отпуск в конце календарного года, сообщает портал Новини.LIVE.
Сразу несколько футболистов киевского "Динамо" отправились вместе отдыхать на престижный курорт. Форвард столичной команды Владислав Ванат и полузащитник Владимир Бражко давно дружат. Они вместе играют и не устают друг от друга даже в свободное от работы время.
Где отдыхают игроки "Динамо"
Границы Украины остаются закрыты, но спортсмены имеют право выезжать в другие страны для участия в турнирах и проведения тренировок. Представители футбольного клуба решили не злоупотреблять своей привилегией и отправились на украинский курорт.
Молодые игроки "Динамо" отправились дружной компанией в Буковель. Не исключено, что им запрещено по контракту заниматься зимними видами спорта, но они вполне могут наслаждаться красивыми пейзажами и просто веселиться, как любые люди в их возрасте.
Известно, что как минимум четыре воспитанника "Динамо" отдыхают в Буковели. Это Владислав Ванат, Владимир Бражко, защитник Тарас Михавко и Данил Скорко, который сейчас выступает за "Александрию".
Напомним, стало известно, где Михаил Мудрик принял запрещенный препарат, который был обнаружен в его организме.
Тем временем в УАФ уже прокомментировали ситуацию с возможной дисквалификацией Мудрика.
А в сборной Украины появился футболист, который высокомерно себя ведет и может получить отпор от других игроков.
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