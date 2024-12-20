Игроки Динамо отправились в отпуск на самый дорогой курорт

Владимир Бражко и Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

В чемпионате Украины завершилась первая половина сезона. Киевское "Динамо" завершило ее на первой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Игроки столичной команды получили отпуск в конце календарного года, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Сразу несколько футболистов киевского "Динамо" отправились вместе отдыхать на престижный курорт. Форвард столичной команды Владислав Ванат и полузащитник Владимир Бражко давно дружат. Они вместе играют и не устают друг от друга даже в свободное от работы время.

Футболисты в отпуске. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Где отдыхают игроки "Динамо"

Границы Украины остаются закрыты, но спортсмены имеют право выезжать в другие страны для участия в турнирах и проведения тренировок. Представители футбольного клуба решили не злоупотреблять своей привилегией и отправились на украинский курорт.

Молодые игроки "Динамо" отправились дружной компанией в Буковель. Не исключено, что им запрещено по контракту заниматься зимними видами спорта, но они вполне могут наслаждаться красивыми пейзажами и просто веселиться, как любые люди в их возрасте.

Известно, что как минимум четыре воспитанника "Динамо" отдыхают в Буковели. Это Владислав Ванат, Владимир Бражко, защитник Тарас Михавко и Данил Скорко, который сейчас выступает за "Александрию".

Напомним, стало известно, где Михаил Мудрик принял запрещенный препарат, который был обнаружен в его организме.

Тем временем в УАФ уже прокомментировали ситуацию с возможной дисквалификацией Мудрика.

А в сборной Украины появился футболист, который высокомерно себя ведет и может получить отпор от других игроков.