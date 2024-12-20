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Молоді зірки Динамо опублікували фото із відомого курорту

20 грудня 2024 10:34
Станіслав Костюк - Редактор
Гравці Динамо вирушили у відпустку на найдорожчий курорт
Володимир Бражко та Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

У чемпіонаті України завершилася перша половина сезону. Київське "Динамо" завершило її на першому рядку у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Гравці столичної команди отримали відпустку наприкінці календарного року, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Одразу декілька футболістів київського "Динамо" вирушили разом відпочивати на престижний курорт. Форвард столичної команди Владислав Ванат та півзахисник Володимир Бражко давно дружать. Вони разом грають і не втомлюються один від одного навіть у вільний від роботи час.

Володимир Бражко та Владислав Ванат
Футболісти у відпустці. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Де відпочивають гравці "Динамо"

Кордони України залишаються закритими, але спортсмени мають право виїжджати до інших країн для участі у турнірах та проведення тренувань. Представники футбольного клубу вирішили не зловживати своїм привілеєм та вирушили на український курорт.

Молоді гравці "Динамо" вирушили дружньою компанією до Буковеля. Не виключено, що їм заборонено за контрактом займатися зимовими видами спорту, але вони можуть насолоджуватися красивими пейзажами й просто веселитися, як будь-які люди в їхньому віці.

Відомо, що як мінімум чотири вихованці "Динамо" відпочивають у Буковелі. Це Владислав Ванат, Володимир Бражко, захисник Тарас Михавко та Даніл Скорко, який зараз виступає за "Олександрію".

Нагадаємо, стало відомо, де Михайло Мудрик прийняв заборонений препарат, виявлений в його організмі.

Тим часом в УАФ вже прокоментували ситуацію із можливою дискваліфікацією Мудрика.

А у збірній України з'явився футболіст, який зарозуміло поводиться і може отримати відсіч від інших гравців.

спорт футбол Динамо Владислав Ванат Володимир Бражко

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