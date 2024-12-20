Сабо считает, что Мудрику могли специально дать допинг

Михаил Мудрик во время матча. Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо переживает за лидера национальной команды Михаила Мудрика. Эксперт надеется, что футболист сможет доказать свою невиновность.

Сабо выдвинул несколько версий по поводу того, как в организме Мудрика мог оказаться запрещенный препарат, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Йожеф Сабо никогда не сталкивался с подобными ситуациями во время игровой, а потом и тренерской карьеры. Опытный наставник ждет результаты повторной допинг-пробы Михаила Мудрика и надеется, что она станет отрицательной.

Мудрик и Цыганков в сборной Украины. Фото: УАФ

Принимал ли Мудрик допинг

Эксперт поделился мнением о том, кому выгодна ситуация с дисквалификацией молодого игрока. Одна из них оказалась неожиданной. Сабо считает, что игроку могли специально дать запрещенное вещество. Дисквалификация Мудрика оставит игрока вне футбола, а значит его можно будет освободить от контракта и не платить большую зарплату.

Однако при этом Сабо не исключает, что Мудрик мог самостоятельно принять допинг. Возможно, Михаил не знал, с чем он столкнется из-за этого решения. Не исключено, что футболист хотел улучшить игровые показатели под давлением. Однако Сабо не настаивает на этой версии.

В случае, если второй допинг-тест Мудрика окажется положительным, его могут дисквалифицировать на три года.

Напомним, сам Михаил Мудрик уже высказался по поводу происхождения мельдония в своем организме.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поддержал игрока и заявил, что команда не бросит его наедине с проблемой.

Футболист сборной Украины Илья Забарный уже зимой может оказаться в составе одного из топ-клубов мира.

Молодые игроки киевского "Динамо" во время отпуска уехали на популярный фешенебельный курорт.