Бывшая звезда Динамо отдыхает с россиянами во время праздника

Бывшая звезда Динамо отдыхает в компании российских спортсменов
Бывший защитник киевского "Динамо" Томас Кендзера оказался в центре скандала. Польского футболиста заметили в компании футболистов сборной России.
Один из россиян опубликовал снимок, на котором присутствуют Кендзера с женой, сообщает портал Новини.LIVE.
Томаш Кендзера был одним из последних легионеров "Динамо", который выигрывал чемпионский титул УПЛ в составе киевской команды. Он еще долго защищал цвета украинского клуба во время полномасштабной войны с Россией. Польский футболист прекрасно знаем, что такое жить в городе, который регулярно подвергается бомбардировкам.
Отдых с россиянами
В январе 2023 года Кендзера перешел в греческий ПАОК, который через год выкупил контракт Томаша за 400 тысяч евро. В составе этой команды польский защитник выиграл Суперлигу Греции в сезоне 2023/2024.
Вместе с Томашем Кендзерой за ПАОК выступают два игрока сборной России. Это полузащитник Магомед Оздоев и форвард Федор Чалов. Польский футболист вместе с супругой был замечен на праздновании дня рождения жены одного из россиян.
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