Бывшая звезда Динамо отдыхает с россиянами во время праздника

Томаш Кендзера и Илья Забарный во время выступления в "Динамо". Фото: instagram.com/tkedziora94/

Бывший защитник киевского "Динамо" Томас Кендзера оказался в центре скандала. Польского футболиста заметили в компании футболистов сборной России.

Один из россиян опубликовал снимок, на котором присутствуют Кендзера с женой, сообщает портал Новини.LIVE.

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Томаш Кендзера был одним из последних легионеров "Динамо", который выигрывал чемпионский титул УПЛ в составе киевской команды. Он еще долго защищал цвета украинского клуба во время полномасштабной войны с Россией. Польский футболист прекрасно знаем, что такое жить в городе, который регулярно подвергается бомбардировкам.

Томаш Кендзера в "Динамо". Фото: instagram.com/tkedziora94/

Отдых с россиянами

В январе 2023 года Кендзера перешел в греческий ПАОК, который через год выкупил контракт Томаша за 400 тысяч евро. В составе этой команды польский защитник выиграл Суперлигу Греции в сезоне 2023/2024.

Томаш Кендзера с россиянами. Фото: instagram

Вместе с Томашем Кендзерой за ПАОК выступают два игрока сборной России. Это полузащитник Магомед Оздоев и форвард Федор Чалов. Польский футболист вместе с супругой был замечен на праздновании дня рождения жены одного из россиян.

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