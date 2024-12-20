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Бывшая звезда Динамо отдыхает в компании российских спортсменов

20 декабря 2024 16:08
Станислав Костюк - Редактор
Бывшая звезда Динамо отдыхает с россиянами во время праздника
Томаш Кендзера и Илья Забарный во время выступления в "Динамо". Фото: instagram.com/tkedziora94/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший защитник киевского "Динамо" Томас Кендзера оказался в центре скандала. Польского футболиста заметили в компании футболистов сборной России. 

Один из россиян опубликовал снимок, на котором присутствуют Кендзера с женой, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Томаш Кендзера был одним из последних легионеров "Динамо", который выигрывал чемпионский титул УПЛ в составе киевской команды. Он еще долго защищал цвета украинского клуба во время полномасштабной войны с Россией. Польский футболист прекрасно знаем, что такое жить в городе, который регулярно подвергается бомбардировкам. 

Томаш Кендзера
Томаш Кендзера в "Динамо". Фото: instagram.com/tkedziora94/

Отдых с россиянами 

В январе 2023 года Кендзера перешел в греческий ПАОК, который через год выкупил контракт Томаша за 400 тысяч евро. В составе этой команды польский защитник выиграл Суперлигу Греции в сезоне 2023/2024. 

Томаш Кендзера
Томаш Кендзера с россиянами. Фото: instagram 

Вместе с Томашем Кендзерой за ПАОК выступают два игрока сборной России. Это полузащитник Магомед Оздоев и форвард Федор Чалов. Польский футболист вместе с супругой был замечен на праздновании дня рождения жены одного из россиян. 

Напомним, Йожеф Сабо поделился теорией о том, что Михаилу Мудрику специально дали допинг. 

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Польша скандал спорт футбол Динамо Томаш Кендзера

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