Усик – Фьюрі 2. Відео найкращих моментів бою, в якому переміг українець

Олександр Усик після фінального гонгу. Фото: Reuters

В Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі. Тріумфатору вдалося зберегти свої титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO.

Представляємо відео найкращих моментів поєдинку Усик — Фьюрі 2.

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Усик був кращим, ніж у першому бою

Усик у цьому поєдинку впевнено виграв на картках суддів із рахунком 116:112. Проте, сам бій був нервовим, оскільки Тайсон часто вдавався до клінчу та ударів нижче пояса. Українець після такого часто закривався у захисті, що давало Ф'юрі нові шанси.

Однак, у чистому боксі та за силовими ударами українець виглядав набагато кращим.

У першому поєдинку Ф'юрі однозначно був кращим і мав раунди, де Усик задкував назад, але в реванші цього не спостерігалося.

Нагадаємо, найцікавіші епізоди минулого поєдинку можна прочитати в нашій трансляції бою Усика.

Після поєдинку Усик підняв над головою справжню шаблю гетьмана України Івана Мазепи.

Усік після перемоги погодився дати реванш Даніелю Дюбуа.