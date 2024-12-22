Усик – Фьюрі 2. Відео найкращих моментів бою, в якому переміг українець

Усик — Ф'юрі. Відео найкращих моментів бою — реваншу
В Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі. Тріумфатору вдалося зберегти свої титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO.
Представляємо відео найкращих моментів поєдинку Усик — Фьюрі 2.
Усик був кращим, ніж у першому бою
Усик у цьому поєдинку впевнено виграв на картках суддів із рахунком 116:112. Проте, сам бій був нервовим, оскільки Тайсон часто вдавався до клінчу та ударів нижче пояса. Українець після такого часто закривався у захисті, що давало Ф'юрі нові шанси.
Однак, у чистому боксі та за силовими ударами українець виглядав набагато кращим.
У першому поєдинку Ф'юрі однозначно був кращим і мав раунди, де Усик задкував назад, але в реванші цього не спостерігалося.
Нагадаємо, найцікавіші епізоди минулого поєдинку можна прочитати в нашій трансляції бою Усика.
Після поєдинку Усик підняв над головою справжню шаблю гетьмана України Івана Мазепи.
Усік після перемоги погодився дати реванш Даніелю Дюбуа.
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