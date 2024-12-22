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Усик після бою із Ф'юрі прийняв виклик нового суперника

22 грудня 2024 02:09
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик після перемоги над Ф'юрі говорив про маму, дітей та новий бой
Команда Усика після перемоги. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Український боксер Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф'юрі. Цього разу чемпіон світу виявився сильнішим у реванші, який також відбувся у Саудівській Аравії.

Бій реванш Усік Ф'юрі 2 був доступний для перегляду в режимі онлайн текстової трансляції на порталі Новини.LIVE.

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Олександр Усик провів 12 важких раундів. Він переміг одноголосним рішенням суддів, хоча Тайсон Ф'юрі провів цей поєдинок набагато краще, ніж перший бій. Українець захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO у надважкій вазі.

Що сказав Усик після бою

Одразу після того, як судді оголосили перемогу українця, Олександр упав навколішки. Ф'юрі підійшов і обійняв суперника. За декілька хвилин Усик дав коментар щодо свого тріумфу.

"Я переміг. Сьогодні важливий день для мене — мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: "Тату, ти наступний". Я відповів їм: "Добре". Хочу присвятити цю перемогу моїй мамі, Надії Петрівні, яка усі ці роки за мене переживала, підтримувала. І також усім матерям України. відпочити", — заявив Усик.

Олександр Усік
Усик та Турки Аль аш-Шейх. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У цей момент у рингу з'явився Даніель Дюбуа, який володіє поясом за версією IBF у надважкій вазі. Він кинув виклик Усику, і Олександр прийняв його. Це означає, що відбудеться новий поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з боксу.

Нагадаємо, портал Новини. Live провів онлайн трансляцію цього захоплюючого поєдинку, рекомендуємо її перечитати.

Усі технічні аспекти поєдинку та аналіз перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі також доступні на нашому порталі.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Бій Усик — Ф'юрі Даниель Дюбуа

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