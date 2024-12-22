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Усик после боя с Фьюри принял вызов нового соперника

22 декабря 2024 02:09
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик после победы над Фьюри говорил о маме, детях и новом бое
Команда Усика после победы. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Украинский боксер Александр Усик снова победил Тайсона Фьюри. На этот раз чемпион мира оказался сильнее в реванше, который тоже состоялся в Саудовской Аравии. 

Бой реванш Усик Фьюри 2 был доступен к просмотру в режиме онлайн текстовой трансляции на портале Новини.LIVE. 

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Александр Усик провел 12 тяжелых раундов. Он победил единогласным решением судей, хотя Тайсон Фьюри провел этот поединок гораздо лучше, чем первый бой. Украинец защитил титулы чемпиона мира WBC, WBA и WBO в сверхтяжелом весе.

Что сказал Усик после боя 

Сразу после того, как судьи огласили победу украинца, Александр упал на колени. Фьюри подошел и обнял соперника. Через несколько минут Усик дал комментарий по поводу своего триумфа. 

"Я победил. Сегодня важный день для меня — мои сыновья победили также в своих поединках в дзюдо. Они сказали мне: "Папа, ты следующий". Я ответил им: "Хорошо". Хочу посвятить эту победу моей маме, Надежде Петровне, которая все эти годы за меня переживала, поддерживала. И также всем матерям Украины. Я могу больше. Но прямо сейчас собираюсь поехать домой и немного отдохнуть", — заявил Усик. 

Александр Усик
Усик и Турки Аль аш-Шейх. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В этот момент в ринге появился Даниэль Дюбуа, который владеет поясом по версии IBF в сверхтяжелом весе. Он бросил вызов Усику, и Александр принял его. Это означает, что состоится новый поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу. 

Напомним, портал Новини.LIVE провел подробную трансляцию этого захватывающего поединка, рекомендуем ее перечитать. 

Все технические аспекты поединка и анализ победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри тоже доступны на нашем портале.  

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі Даниэль Дюбуа

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