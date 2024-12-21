Бокс онлайн Усик Фьюри 2 — как в Украине посмотреть бой реванш

Усик и Фьюри во время битвы взглядов. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Саудовская Аравия готовится принять реванш Усик — Фьюри. Смотреть бокс в прямом эфире можно будет и в Украине. Победитель противостояния в Эр-Рияде получит три чемпионских пояса.

Прямая текстовая трансляция бокса с участием Александра Усика и Тайсона Фьюри будет доступна на портале Новини.LIVE.

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В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде пройдет "Вечер бокса". Онлайн реванша Усик — Фьюри можно будет посмотреть в прямом эфире. Классика бокса привлечет к экранам сотни миллионов болельщиков по всему миру.

Где и когда смотреть бой Усик — Фьюри

Второй поединок чемпиона мира с британским соперником может стать последним в карьере украинского спортсмена. Он еще не подтвердил слухи о завершении карьеры или возвращение в крузервейт, однако слухи об этом циркулируют уже несколько месяцев.

Усик уверенно победил Фьюри в первом бою, который состоялся в мае 2024 года, Александр победил раздельным решением судей. Реванш Усик Фьюри 2 будет оценивать даже искусственный интеллект. Онлайн прямая трансляция бокса пройдет на Megogo при наличии подписок "Оптимальная", "Спорт" или "Максимальная".

Фьюри проводит психологическую атаку против Усика. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

В андеркарде боя Усик — Фьюри состоится несколько интересных боксерских поединков. Сергей Богачук и Исраил Мадримов встретится на ринге в первом полусреднем весе. Даниэль Лапин, который помогал Александру Усику, готовится к бою, сразится с Диланом Колином за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. Чемпион WBC International в супертяжелом весе Андрей Новицкий будет боксировать с мексиканцем Эдгаром Рамиресом.

Напомним, "битва взглядов" Александра Усика и Тайсона Фьюри стала рекордной по количеству времени, которое соперники потратили на этот элемент шоу.

У Усика и Фьюри есть сильные и слабые стороны, которые могут повлиять на исход противостояния — разбираем шансы боксеров.

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