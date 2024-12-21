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Непобедимый украинец Новицкий выиграл 14-й бой в карьере

21 декабря 2024 19:19
Алексей Паламарчук - Редактор
Андрей Новицкий одержал победу на шоу Усик-Фьюри 2 в Эр-Рияде
Андрей Новицкий - Эдгар Рамирес. Фото: скриншот
Алексей Паламарчук - Редактор

В Эр-Рияде на ринг вышел украинский супертяжеловес Андрей Новицкий. Одессит сражался на шоу Усик-Фьюри 2.

Соперником Андрея стал Эдгар Рамирес, сообщил портал Новини.LIVE.

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Главным призом для победителя был титул WBC International в тяжелом весе, который принадлежит одесситу.

Андрей Новицкий - Эдгар Рамирес
Андрей Новицкий — Эдгар Рамирес. Фото: скриншот

Как прошел бой Новицкого

Украинец активно начал поединок, стараясь боксировать на дальней дистанции. Рамирес пытался подойти к Новицкому через удар по корпусу или оверхенд. Несколько раз Эдгар попал боковым, но одессит уверенно забрал три отведенных минуты.

Во втором раунде Новицкий продолжил доминировать на дистанции. Проблема у Рамиреса началась, когда Андрей подключил апперкоты и удары по корпусу.

В третьем раунде Рамирес активно пошел вперед, что позволило ему несколько раз опасно атаковать украинца. Однако по количеству ударов на контратаках Андрей доминировал.

В пятом раунде стало заметно, что Новицкий устал, а соперник продолжал идти вперед и чаще попадал.

Новицкий снова проявил себя в седьмом раунде, где он был очень точным в контратаках. В концовке Эдгар удивился, что украинец вернулся в бой.

Восьмой раунд снова забрал Рамирес, отличившийся жесткими боковыми ударами.

В финальном десятом раунде Новицкий уверенно показал себя и перебил мексиканского оппонента.

По итогам боя все судьи отдали Новицкому победу: 100-90, 100-90 и 98-92.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик — Фьюри.

Бой Усика и Фьюри по инициативе Турки Аль-Аш-Шейха впервые будет судить искусственный интеллект.

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели церемонию взвешивания, где британец шокировал своим результатом.

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