Андрей Новицкий одержал победу на шоу Усик-Фьюри 2 в Эр-Рияде

Непобедимый украинец Новицкий выиграл 14-й бой в карьере
В Эр-Рияде на ринг вышел украинский супертяжеловес Андрей Новицкий. Одессит сражался на шоу Усик-Фьюри 2.
Соперником Андрея стал Эдгар Рамирес, сообщил портал Новини.LIVE.
Главным призом для победителя был титул WBC International в тяжелом весе, который принадлежит одесситу.
Как прошел бой Новицкого
Украинец активно начал поединок, стараясь боксировать на дальней дистанции. Рамирес пытался подойти к Новицкому через удар по корпусу или оверхенд. Несколько раз Эдгар попал боковым, но одессит уверенно забрал три отведенных минуты.
Во втором раунде Новицкий продолжил доминировать на дистанции. Проблема у Рамиреса началась, когда Андрей подключил апперкоты и удары по корпусу.
В третьем раунде Рамирес активно пошел вперед, что позволило ему несколько раз опасно атаковать украинца. Однако по количеству ударов на контратаках Андрей доминировал.
В пятом раунде стало заметно, что Новицкий устал, а соперник продолжал идти вперед и чаще попадал.
Новицкий снова проявил себя в седьмом раунде, где он был очень точным в контратаках. В концовке Эдгар удивился, что украинец вернулся в бой.
Восьмой раунд снова забрал Рамирес, отличившийся жесткими боковыми ударами.
В финальном десятом раунде Новицкий уверенно показал себя и перебил мексиканского оппонента.
По итогам боя все судьи отдали Новицкому победу: 100-90, 100-90 и 98-92.
Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик — Фьюри.
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