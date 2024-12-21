Усик — Фьюри — боксеры провели церемонию взвешивания

Усик — Фьюри — как прошла церемония взвешивания боксеров
В преддверии боя Усик Фьюри боксеры провели традиционную церемонию взвешивания. Украинец и британец встретились в аравийском Эр-Рияде.
Об этом сообщает DAZNBoxing.
Результаты взвешивания перед боем
Бой Усик Фьюри 2 состоится сегодня на Kingdom Arena. Боксеры будут соревноваться за три основных чемпионских пояса — по версиям WBA, WBO и WBC.
По результатам взвешивания актуальный вес Александру Усику перед боем — 102,5 кг (по прошлому бою украинец набрал один килограмм). В свою очередь, вес Тайсона Фьюри перед боем составляет 127,4 кг (вес британца перед предыдущим боем — 118,8 кг).
Стоит отметить, что на церемонию взвешивания Усик вышел с флагом с призывом освободить пленных из "Азовстали".
Смотреть сражение Усик Фьюри можно будет онлайн 21 декабря. Известно, что в первом поединке в мае 2024 победил Александр Усик разделенным решением судей.
Напомним, смотреть бой Усик-Фюри можно будет на стриминговых сервисах.
В преддверии боя против британца Фьюри Усик поговорил с защитниками Азовстали.
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