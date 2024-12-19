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Усик та Ф'юрі провели рекордну за тривалістю битву поглядів

19 грудня 2024 22:05
Олексій Паламарчук - Редактор
Коли бій Усика: Олександр та Ф'юрі здійснили історичну подію
Олександр Усік — Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters
Олексій Паламарчук - Редактор

В Ер-Ріяді відбулася фінальна пресконференція перед боєм Усик-Фьюрі. Найбільший інтерес у цьому поєдинку викликала битва поглядів.

Продовжився стердаун майже 10 хвилин, повідомив портал Новини.LIVE.

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Найтриваліша битва поглядів показала, що боксери не збираються поступатися один одному.

Спочатку Тайсон стояв мовчки. Потім він зрозумів, що українець також серйозно налаштований та не зійде на півдорозі. "Циганський Король" спробував словесно вивести українця із психологічної рівноваги.

Чи вийшла у Ф'юрі психологічна атака? Ні, оскільки Усик краще вивчив англійську мову та гідно відповідав своєму опоненту. Перед першим боєм йому також це не вдалося зробити.

Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Реванш Усика та Ф'юрі відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії. Українець підходить у бою з титулами WBC, WBO, WBA, IBO, The Ring, а Тайсон має на кону свою спадщину.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе текстову онлайн трансляцію бою Усик — Ф'юрі.

Промоутер Ф'юрі Френк Воррен повідомив, чи відбудеться третій бій Усика та Ф'юрі.  

Перед поєдинком Тайсон Ф'юрі розповів, що три місяці підготовки не спілкувався зі своєю дружиною. 

Раніше повідомили, хто судитиме бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Вибір дивний, бо рефері раніше не працював на боях такого рівня.

Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі професійний бокс українські боксери Усик — Ф'юрі 2

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